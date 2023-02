Autovelox, 900 multe in un mese

In media una ventina di auto trovate senza assicurazione e regolare revisione dal targa system installato nel Comune di Monte San Vito.

Oltre novecento in cinque settimane le sanzioni per il superamento del limite di velocità rilevato dallo stesso dispositivo installato di recente dall’amministrazione comunale.

Della questione si è parlato in Consiglio comunale dove il sindaco Thomas Cillo ha fornito i dati dei nuovi dispositivi che stanno continuando a ‘vigilare’ sulla sicurezza stradale in ottica soprattutto preventiva degli incidenti e dove l’opposizione non ha mancato di andare allattacco.

L ’autovelox è installato dentro le colonnine arancioni facilmente identificabili e periodicamente viene effettuata una comunicazione preventiva dei giorni in cui si effettuano i controlli. Ma nonostante questo non sono mancate le proteste specie di chi sostiene di essere stato sanzionato mentre procedeva a 55 chilometri orari laddove c’è il limite di 50.

Non sono mancate le polemiche sulle spese di notifica dei verbali pari a 25 euro ma il sindaco Thomas Cillo via social ha illustrato per cosa vengono utilizzati quei soldi. Il prossimo controllo velox e targa system è previsto per martedì prossimo come comunicato via social dall’amministrazione comunale. Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla polizia locale.