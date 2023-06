Autovelox a Ponte Magno Raffica di multe

Multe a raffica dall’autovelox di Ponte Magno: sanzionato pure un intero condominio nella capitale del Verdicchio. L’amara scoperta per i quattro multati nei giorni scorsi quando ai quattro appartamenti dello stesso palazzo ha suonato lo stesso postino: quattro buste verdi, raccomandate da firmare, ognuna per un proprietario o inquilino delle quattro abitazioni. Tutte per lo stesso velox installato nella zona industriale Ponte Magno dove i cuprensi scendono per recarsi al lavoro o effettuare le incombenze quotidiane. Il limite è di 50 ma in pochi o rispettano scendendo. "Possiamo vantare il primato di multe arrivate in un solo giorno – commenta una delle vittime protestando sui social – in un condominio di 4 appartamenti, 4 su 4, stesso luogo di infrazione in giorni diversi! Incredibile…. chissà se esiste un record simile? Sicuramente andare a 57 km orari per arrivare al lavoro è pericolosissimo per la popolazione di Ponte Magno. Chi sbaglia paga certo, spero solo che non mi arrivi una multa al giorno sennò lavoro per il sostentamento comunale". Nel caso dei condomini multati, quello che correva di più percorreva la strada Provinciale Staffolo a 62 chilometri orari.