Avances al parco per rubare: le due nomadi non potranno tornare a Fabriano per 4 anni

Fabriano (Ancona), 6 marzo 2024 - Mano pesante del questore Capocasa nei confronti delle due donne, una 31enne l'altra 34enne, che nei giorni scorsi hanno tentato il furto con destrezza in danno di un anziano fabrianese simulando avances sessuali. L’episodio è quello avvenuto al parco Regina Margherita dove due nomadi domiciliate in un campo rom di Roma avvicinavano un 75enne fabrianese che passeggiava lungo i viali dei giardini pubblici della città della carta. Dopo averlo coinvolto prima con la gentilezza poi con avances di natura sessuale, una delle due ha convinto l’anziano, a sedersi su una panchina: qui una delle due gli slacciava alcuni bottoni della camicia all’evidente scopo di verificare la presenza di una o più collane preziose. Il fabrianese restava immobile, come ipnotizzato: a questo punto i poliziotti fabrianesi sono intervenuti interrompendo il tentativo di furto e bloccando le due donne. Queste, identificate, sono state denunciate anche per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Smascherate infatti avevano iniziato a inveire contro i poliziotti cercando anche di resistere all’identificazione e all’accompagnamento in commissariato. Il fatto commesso, particolarmente abbietto anche perché compiuto su persone indifese o deboli, ha sollecitato l’intervento tempestivo del questore di Ancona Cesare Capocasa in termini di applicazione di misure di prevenzione delle quali è titolare a livello provinciale. Dopo la necessaria istruzione della posizione da parte della divisione anticrimine della questura di Ancona dalla quale emergeva, tra l’altro, che le due donne erano “specializzate” nel reato di furto con destrezza commesso con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio” la proposta di misura di prevenzione era posta all’attenzione del questore Capocasa. Viste le verse denunce accumulate dalla donna in varie parti d’Italia, il questore Capocasa,ritenendo necessario adottare la misura massima di tutela della sicurezza dei fabrianesi ed adottando la previsione normativa aggiornata con decreto Caivano, ha deciso l’emissione di foglio di via obbligatorio per le due donne dalla città di Fabriano. Non potranno rimettere piede nella città della carta per ben quattro anni. La violazione del dispositivo del questore sarebbe sanzionato con la pena della reclusione da 6 a 18 mesi e con la multa fino a 10mila euro. I controlli del commissariato procederanno incessanti nei prossimi giorni e settimane in chiave preventiva di ogni reato.