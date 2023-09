Avanti con il piano di recupero del borgo storico: affidata la progettazione

A grandi passi verso il recupero del borgo storico di Albacina, della torre civica e delle mura urbiche. È stato appena affidato all’architetto Massimo Fiori il servizio progettazione esecutiva, di direzione lavori e di sicurezza in fase esecuzione dei lavori di realizzazione dell’intervento finanziato con un milione di euro dalla Regione. Le aree delle mura interessate sono piazza XX Settembre, via San Carlo, via del Borgo, via Spontini e via del Castello.