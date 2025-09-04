Avanti con Ricci si presenta: "Il sogno del Terzo Polo. Una svolta per le Marche"

Un progetto, "Avanti con Ricci", che tiene insieme la componente del civismo anconetano (e dell’hinterland) e i partiti tradizionali (che guardano al centrismo e al riformismo). Dal "Partito socialista italiano al Partito repubblicano", passando per "+Europa, Azione e i Socialisti liberali", ha spiegato ieri alla presentazione Mario Paglialunga, segretario regionale del Psi, annunciando i nove candidati e candidate per il collegio di Ancona. Con questa coalizione, ha aggiunto "riprendiamo quel vecchio sogno del Terzo Polo e siamo riusciti a mettere insieme queste anime che non rappresentano, però, quelle dei sognatori. Ma dei realisti per questa regione".

Sostengono il candidato governatore del centrosinistra alle prossime elezioni regionali del 28 e del 29 settembre. E, hanno spiegato dal quartiere generale di Matteo Ricci alla Galleria Dorica, "il nome della lista Avanti trae spunto dal ricordo di un giornale socialista, che dal 1896 è la voce degli ultimi. Vogliamo rappresentare quel tipo di società". Hanno rimarcato che i loro ideali sono quelli di chi "ha portato il nostro Paese ad essere libero e democratico".

Dettagliatamente, la lista Avanti con Ricci (per Ancona) segue l’ordine alfabetico dei candidati (per cognome) e vede dunque in campo: Caterina Belelli (assessore di Polverigi con deleghe a Turismo e Politiche giovanili e che vuole "una regione più vicina ai giovani, un posto dove non si scappa ma si sceglie di restare"); Martina Bonci (delegata nazionale di Azione per Ancona, che pone "tra le priorità il lavoro, per aiutare le imprese a crescere. Fondamentale poi sostenere la ricerca", integra); Flavia Ciola (assente ieri, ma che fa sapere come la sua scelta nasca e si formi "dall’incontro con le persone"); Diego D’Adderio (avvocato, dirigente sportivo e attivo nel volontariato, che vorrebbe "una svolta nelle Marche: mi ritrovo pienamente nel programma di Ricci"); Achille Ginnetti (volto noto della politica osimana e medico di famiglia da 40 anni. Dice: "Mi batterò per un cambio di passo nella sanità pubblica"); Giuliano Enrico Paolo Gnagnatti (imprenditore e manager, con esperienze a livello europeo, che vuole rispolverare "quel progetto Paradise Possible per lanciare le Marche nel mondo e renderle più attrattive"); Mario Paglialunga (segretario regionale del Psi, altro amministratore di lungo periodo dalle aree interne); Marco Simoni (ingegnere informatico secondo il quale è necessario "creare subito un hub digitale regionale, coinvolgendo anche gli Atenei" per aiutare "le industrie a sviluppare la ricerca applicata e usare bene l’intelligenza artificiale"); Jurgina Xhani (avvocato di origini albanesi, vive in Italia da quando aveva sei anni: "Integrazione e diritto possono trasformarsi in opportunità", specifica alla fine del suo intervento). Chiosa della coordinatrice di Ancona del Psi Marina Maurizi, che si dice "felicissima per avere una lista con quattro donne, stimate professioniste nei loro ambiti. Un bel segnale per la politica".

Giacomo Giampieri