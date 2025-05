Avanzo di bilancio: fondi per sport, strade e Tari

Il sindaco Massimo Olivetti ha fatto chiarezza ieri in consiglio comunale riguardo all’avanzo di bilancio e alla sua destinazione. Un tesoretto da 6,5 milioni di euro, 2,5 in meno del 2023, quello che gli Amministratori potranno reinvestire: "Ottimi risultati sono arrivati dal recupero dei crediti dalle imposte non pagate dai cittadini - spiega il sindaco Olivetti - una parte dell’avanzo, derivante dal settore urbanistica e dalle sanzioni al codice della strada, è vincolato al reinvestimento in specifici ambiti e per questo stiamo facendo delle ricognizioni per capire le priorità. Per il resto utilizzeremo l’avanzo per investimenti importanti nel campo stradale, impianti sportivi e per coprire la spesa corrente legata a servizi sociali e agli eventi".

Un milione e mezzo è già stato utilizzato per ammortizzare i costi della Tari per famiglie e imprese. Risorse che potranno presto essere reinvestite, in quanto l’avanzo di bilancio si concretizzerà tra metà e fine maggio. Olivetti ha messo davanti a tutti gli alluvionati, a cui saranno destinate le prime risorse per sopperire ai Cas, ma si auspica anche che a breve si possano avere risposte riguardo alle delocalizzazioni. Intanto già da questo week-end prenderanno il via numerosi eventi, un assaggio dei tanti già in cartellone per la stagione 2025.