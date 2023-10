Aveva aiutato a trovare un’anziana scomparsa

Paolo Tola si occupa di incontri di meditazione e di preghiera. Il suo centro olistico aveva sede alle Palombare ma ora si è spostato a Candia dove abita. Nel 2018 il sensitivo aveva aiutato a ritrovare una anziana scomparsa ad Osimo, Silvana Binci, di 82 anni. La donna era stata ritrovata il 28 aprile del 2018, ancora viva. Era scomparsa da tre giorni e fu rinvenuta in una folta vegetazione, in una scarpata, in via Callipari, a Campocavallo di Osimo. I figli della donna si erano messi in contatto con i sensitivi del centro olistico dorico "Saint Germain" e con il suo presidente Tola. In quella occasione avevano detto che la donna era vicino a casa, infatti fu trovata a meno di 200 metri in linea d’aria, che era viva e aveva bisogno di cure urgenti. I sensitivi si erano messi in comunicazione con gli spiriti guida e dissero di essere stati guidati proprio dal santo che dà il nome al centro Saint Germain. Avevano agito a distanza, anche in quel caso, collegandosi con i medium di varie città, concentrando le loro energie. I figli della donna ringraziarono il centro per aver contribuito al ritrovamento della donna che fu portata subito in ospedale in uno stato di ipotermia e con alcuni politraumi dovuti alla caduta.