Aveva i francobolli all’Lsd con il logo di Super Mario

Doveva essere una droga speciale vista l’immagine che i francobolli di lsd avevano su entrambi le facciate, quella di Super Mario. Proprio lui, l’omino con la tuta da idraulico e la maglietta rossa più popolare dei videogiochi. Li ha trovati la polizia mercoledì sera, a casa di Luca Marzioli, un 29enne fermato poco prima alla Baraccola per controlli e che ha tentato la fuga spintonando gli agenti e gettando a terra un involucro con 7 grammi di hashis.

Di francobolli sublinguali (del peso di 0,15 grammi) ne aveva sei, racchiusi in un piccolo barattolo di vetro, imbevuti della sostanza stupefacente semisintetica che è in grado di sballare al punto di avere anche le allucinazioni. Non è stata l’unica droga in casa trovata dai poliziotti delle Volanti. I poliziotti hanno raggiunto insieme a lui la casa dove abita e in camera da letto, una stanza a suo uso esclusivo, sono stati trovati due sacchetti in plastica trasparente, all’interno di un cassetto di un mobile. C’era della marijuana: un sacchetto ne aveva quasi 150 grammi (149,86) e un altro quasi 90 grammi (89,23). Sulla scrivania del 29enne c’erano residui di hashish, materiali e oggetti utilizzati per il taglio e il confezionamento di dosi come ritagli di cellophane trasparente e ritagli di plastica. Rinvenuto anche un bilancino di precisione, completo di batterie e perfettamente funzionante, due coltelli da cucina e un paio di forbici con le lame intrise sempre di hashish. Sempre sulla scrivani i poliziotti hanno trovato 90 euro in banconote di piccolo taglio, alcune erano ancora arrotolate e verosimilmente il provento di una presunta attività di spaccio. Dentro il garage gli agenti hanno trovato, sul piano di un tavolo, della cocaina per poco più di un grammo (1,17), un altro bilancino di precisione funzionante e altro denaro contante, 150 euro con banconote da 50 e 100 euro. E’ stato tutto sequestrato e il 29enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. E’ stato messo ai domiciliari a casa e oggi affronterà la convalida davanti al gip. E’ difeso dall’avvocato Emanuele Senesi.

Sul presunto spacciatore è scattata anche la misura di prevenzione dell’avviso orale del questore Cesare Capocasa (un ammonimento a cambiare comportamento pena misure più stringenti per lui) perché il 29enne era già stato arrestato per analoghi fatti nel 2020 mentre nel 2023 era stato denunciato, oltre ad avere altri precedenti. A maggio scorso i carabinieri avevano arrestato a Brecce Bianche il fratello più giovane, sempre per spaccio, trovandolo a casa con un chilo di droga tra hashish e marijuana, una pistola clandestina con 39 proiettili e una scacciacani.

Marina Verdenelli