Aveva sbancato il "Gratta e Vinci" Torna al semaforo col cappellino

E’ tornato, cappellino in mano e cartello al collo, alle origini, al ‘suo’ semaforo del viale della Vittoria il mendicante fortunato. Lui è Tiziano Pellonara, jesino che nell’estate del 2020 dopo tanti show al semaforo con il cappellino in mano, grattando un gratta e vinci acquistato con 20 euro ricevuti al semaforo aveva incassato 300mila euro. Da quel giorno fortunato dopo la ribalta nazionale era sparito dal semaforo e aveva cambiato anche look. Ma ora è tornato al semaforo documentando via social anche la notte insonne precedente al ritorno ‘in strada’. Qualcuno l’ha anche immortalato con il cartello al collo: ‘Stinchi stanchi’. Ma a chi gli chiede: ‘Finiti i soldi’? lui replica: ‘Lo faccio per divertimento’. Più che mendicante Tiziano Pellonara era lo show man del semaforo: dopo aver perso il lavoro aveva provato a reinventarsi ma a quasi sessant’anni compiuti non gli era rimasto altro che lanciare e poi capovolgere il cappello.