"Avevo paura e mi sono trasferita da mia figlia"

"Ero preoccupata per quella terra che si stava sollevando sempre di più infatti qualche giorno fa ho chiamato tanto i vigili del fuoco per chiedere loro di venire a controllare. Non ho visto arrivare nessuno, mi hanno risposto che non era compito loro. Sapevo che sarebbe crollato, infatti a Natale ho preferito andare da mia figlia, avevo paura che succedesse qualcosa. Mi sono detta se viene giù mi solleva la casa e finisco per aria". A parlare è Gabriella Giorgini, residente al civico 120A di via Ascoli Piceno. Il pino secolare crollato sulla strada la sera di Santo Stefano confina con la recinzione del giardinetto di casa sua. La terra e le piastrelle ieri erano tutte sollevate, le inferiate piegate, la base del tronco del grosso albero era stata già segata. "Si erano creati dei buchi – ha detto Giorgini – da dove salivano anche i topi, infatti avevo dovuto mettere anche il veleno. Io ho 80 anni, quell’albero c’era già quando io sono nata, l’ho visto piegarsi sempre di più e avevo il terrore che crollasse e che mi danneggiasse la casa. Adesso il mio giardino è distrutto, era il mio rifugio, il mio salottino all’aperto, ci passavo le giornate a curare i fiori e a pulire. Chi ripagherà tutto questo? Un amministratore condominiale non lo abbiamo, qua nella mia palazzina siamo quattro famiglie, solo io sono proprietaria, gli altri appartamenti sono Erap ma nessuno è mai intervenuto, mi viene da piangere".

Lunedì sera l’anziana è stata avvisata da una nipote che era crollato il pino. Passava in via Ascoli Piceno e ha visto l’albero sulla strada. "Ero ancora a casa da mia figlia che mi ha poi accompagnato a vedere cosa era successo – continua l’80enne – mi è preso un colpo. Fortuna che avevo deciso di non rimanere".

ma. ver.