Avis, benemerenze per gli 80 anni

Festa grande a Fabriano ieri, festa della Repubblica, e domenica scorsa per gli 80 anni dell’Avis. Tutte le autorità, civili, militari e religiose, si sono date appuntamento in città domenica, al teatro Gentile, per il racconto di aneddoti, canzoni e ricordi di anni di gesti unici, di sensibilizzazione e informazione sulla bellezza del dono, un dovere sociale da valorizzare con la consapevolezza che diventa dimostrazione di solidarietà e fratellanza verso chi soffre.

Ieri il lungo corteo fino alla chiesa di San Venanzo per la Santa Messa e poi di nuovo per le vie della città fino al monumento dei Caduti e dell’Avis ai giardini Regina Margherita, per tornare al teatro per la consegna delle benemerenze, presentata da Laura Gentilucci, per chi ha raggiunto traguardi importanti nella donazione di sangue. Tanti gli applausi e i momenti di grande commozione per gli obiettivi che l’Avis ha portato a casa in così tanti anni di impegno.

Ha chiuso le celebrazioni il tradizionale pranzo sociale servito nello straordinario scenario del Loggiato San Francesco.