Avis Fabriano cresce grazie alle donazioni

Un anno in crescita per l’Avis Fabriano. Così come l’Avis Marche e l’Avis provinciale anche la Sezione comunale di Fabriano, prosegue il suo impegno per la donazione di sangue in generale ma anche per fornire informazioni e promuovere la raccolta del plasma immune. "Il 2023 – spiega il presidente Sebastiano Paglialunga – si è chiuso con numeri molto confortanti per l’Avis di Fabriano. Sono state infatti 3.882 le sacche raccolte dai donatori della nostra sezione di cui ben 763 di plasma, componente che sta diventando sempre più importante come utilizzo nelle terapie ospedaliere. L’incremento rispetto al 2022 è stato di 261 sacche pari al + 7,20% con gli ultimi 9 mesi di costante crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Notevole anche la crescita di tutto il Centro Trasfusionale di Fabriano che ha visto raggiungere nell’anno le 5.958 sacche raccolte complessivamente (+794, +15,4%) con un forte incremento di plasma (1220, +50% rispetto al 2022), progressi omogeneamente distribuiti tra tutte le sezioni che inviano i loro donatori presso tale struttura. Tutto questo è il risultato dell’enorme lavoro di sensibilizzazione da parte di tutte le Avis dell’entroterra in coordinamento con lo staff medico".