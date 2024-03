Avis, nuovo direttivo: Conz resta alla guida

Si è insediato il Consiglio Direttivo dell’Avis di Senigallia, che sarà operativo nel quadriennio 2024-2028. Riconfermato nella carica di presidente Tommaso Conz, con voto unanime. "Il consiglio – sottolinea Conz – è stato rinnovato per oltre la metà dei suoi componenti, nel segno di una rinnovata energia. Non posso non ringraziare i consiglieri uscenti per l’apporto dato nello scorso mandato, augurando allo stesso tempo al nuovo un buon lavoro". Confermati nel ruolo di vice-presidente pure Valeria Cecchini e Marcello Maria Pagliari. Il nuovo segretario è invece Luigi Mossuto. Le altre cariche: tesoriere Davide Giorgi, consiglieri Michele Perini, Luca Pernini, Alessandro Pazzani e Claudio Tarsi. Avis afferma di voler proseguire le sinergie avviate da tempo col mondo dello sport (ambiente dal quale Conz, ultramaratoneta che ha corso le più prestigiose e massacranti gare di durata al mondo, proviene) e della scuola, con nuovi progetti volti anche a sensibilizzare alla donazione. A Senigallia i donatori attivi che annualmente si presentano per compiere un gesto tanto semplice quanto necessario sono circa 2.000, numero che sale a 3.000 se si calcolano anche le donazioni nelle sezioni Avis delle vallate del Misa e del Nevola. "Essere donatore – conclude Conz – non è solo un gesto di altruismo ma anche di amore verso sé stessi grazie al controllo medico ad ogni donazione".

Andrea Pongetti