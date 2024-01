Avrebbe tentato un approccio: 49enne picchiato da una coppia

Va a prendere un aperitivo con il marito e si ritrova importunata da uno sconosciuto. La presenza del terzo incomodo, seduto accanto alla moglie, non è stata gradita dal consorte che ha reagito. In pochi secondi è scoppiato un parapiglia nel bar e a rimetterci è stato il presunto marpione, un 49enne anconetano. Moglie e marito lo avrebbero aggredito con calci, pugni e schiaffi provocandogli ferite guaribili in 20 giorni. La donna gli avrebbe buttato addosso anche un boccale di birra con il contenuto dentro. Per quella reazione la coppia, lei sudamericana, di 41 anni, lui maceratese di 40 anni, residenti a Porto Recanati, sono stati rinviati giudizio per lesioni in concorso. L’udienza si aprirà per loro davanti al giudice di pace di Ancona il 7 marzo. La loro difesa è affidata all’avvocato Antonio Gagliardi. La vittima è parte offesa con l’avvocato Roberto Zoppichini. Alla luce del gran trambusto ci sarebbe probabilmente uno scambio di persona. Era il 31 marzo del 2019 quando al bar del centro commerciale Simply di Loreto è entrato l’anconetano. L’uomo si è seduto vicino alla sudamericana (comportandosi come se la conoscesse) il cui marito si trova poco lontano per prendere una bevuta. Avrebbe tentato un approccio non gradito alla donna che gli avrebbe urlato: "Non ti devi più permettere". In quel momento stava tornando al tavolo suo marito che ha sentito tutto e ha innescato un litigio con l’anconetano, di professione impiegato. Tra un insulto e l’altro la coppia avrebbe picchiato il 49enne facendolo finire in ospedale. Lui li ha denunciati ai carabinieri.

ma. ver.