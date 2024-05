"Avrei voluto essere un preraffaellita" del fumettista Bianchini

Al via oggi alla galleria d’Arte Grida di via Pergolesi a Jesi "Avrei voluto essere un preraffaellita" mostra personale del disegnatore e fumettista Marco Bianchini. Il titolo della mostra già predispone ad immaginare le opere che Marco Bianchini, affermato illustratore e fumettista a livello europeo, ha deciso di presentare per la prima volta in una mostra. In questi ultimi anni, Bianchini ha deciso di dedicarsi a ciò che ha sempre voluto fare: dare una sua personale interpretazione di alcuni personaggi appartenenti al mondo dell’avventura e dell’erotismo a fumetti, immortalandoli in illustrazioni a mezzatinta. Un percorso artistico che lo ha portato ad incontrare il mondo del pop surrealism. Oggi e nei prossimi girni la mostra sarà aperta con orario: 11-13 e 16.30-20.