"Avremmo meritato qualche punto in più. Lo stop ci servirà per recuperare"

Contro la Pielle Livorno non basta un buon avvio alla Ristopro Fabriano, che esce a mani vuote da uno dei campi più difficili del campionato. I biancoblù pagano caro il blackout nel finale del secondo quarto. Coach Luciano Nunzi analizza la prestazione tra rammarico e consapevolezza di una squadra in crescita, capace comunque di reagire e restare in partita fino alla fine. Domenica i cartai osserveranno un turno di riposo, prima di tornare sul parquet per un’altra sfida di altissimo livello contro la Luiss Roma. "Abbiamo fatto un gran primo tempo - dice Nunzi - ma l’ultimo minuto del secondo quarto ha condizionato la partita, dando fiducia agli avversari. Nel secondo tempo siamo riusciti a reagire e a ridurre lo svantaggio, sfiorando un tiro che ci avrebbe portato a un solo possesso. Peccato non sia entrato, ma la squadra ha risposto bene dopo il brutto finale contro Quarrata". "Nel momento decisivo è emersa la loro maggiore profondità. A noi manca ancora un po’ di esperienza nei momenti chiave e a volte siamo prevedibili in attacco, ma è un processo di crescita". "Nulla è compromesso: il campionato è ancora lungo - conclude l’allenatore fabrianese - e credo che per quello che abbiamo mostrato avremmo meritato qualche punto in più. Ora ci prendiamo un po’ di tempo per recuperare energie e qualche giocatore acciaccato e ci prepariamo ad affrontare un’altra grande squadra, imbattuta, come la Luiss Roma".

Angelo Campioni