Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Il dolore di Andrea DeloguEvan Delogu mortoNeonata nel cassonettoLupo a FanoRegista mortoMamma Tamara
Acquista il giornale
Cronaca"Avremmo meritato qualche punto in più. Lo stop ci servirà per recuperare"
31 ott 2025
ANGELO CAMPIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. "Avremmo meritato qualche punto in più. Lo stop ci servirà per recuperare"

"Avremmo meritato qualche punto in più. Lo stop ci servirà per recuperare"

Contro la Pielle Livorno non basta un buon avvio alla Ristopro Fabriano, che esce a mani vuote da uno dei...

Contro la Pielle Livorno non basta un buon avvio alla Ristopro Fabriano, che esce a mani vuote da uno dei...

Contro la Pielle Livorno non basta un buon avvio alla Ristopro Fabriano, che esce a mani vuote da uno dei...

Contro la Pielle Livorno non basta un buon avvio alla Ristopro Fabriano, che esce a mani vuote da uno dei campi più difficili del campionato. I biancoblù pagano caro il blackout nel finale del secondo quarto. Coach Luciano Nunzi analizza la prestazione tra rammarico e consapevolezza di una squadra in crescita, capace comunque di reagire e restare in partita fino alla fine. Domenica i cartai osserveranno un turno di riposo, prima di tornare sul parquet per un’altra sfida di altissimo livello contro la Luiss Roma. "Abbiamo fatto un gran primo tempo - dice Nunzi - ma l’ultimo minuto del secondo quarto ha condizionato la partita, dando fiducia agli avversari. Nel secondo tempo siamo riusciti a reagire e a ridurre lo svantaggio, sfiorando un tiro che ci avrebbe portato a un solo possesso. Peccato non sia entrato, ma la squadra ha risposto bene dopo il brutto finale contro Quarrata". "Nel momento decisivo è emersa la loro maggiore profondità. A noi manca ancora un po’ di esperienza nei momenti chiave e a volte siamo prevedibili in attacco, ma è un processo di crescita". "Nulla è compromesso: il campionato è ancora lungo - conclude l’allenatore fabrianese - e credo che per quello che abbiamo mostrato avremmo meritato qualche punto in più. Ora ci prendiamo un po’ di tempo per recuperare energie e qualche giocatore acciaccato e ci prepariamo ad affrontare un’altra grande squadra, imbattuta, come la Luiss Roma".

Angelo Campioni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata