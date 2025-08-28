Avs presenta i candidati: "Il porto, spazio politico"

Alleanza Verdi e Sinistra si appresta a presentare le candidate e i candidati per la sua lista della Provincia di Ancona. La presentazione è in programma domani al Molo Clementino del porto dorico. Una scelta che ha un chiaro indirizzo politico: "Abbiamo scelto di partire dal nostro capoluogo, ma soprattutto da uno spazio che per la nostra tradizione politica e il nostro impegno civico e comunitario rappresenta innanzitutto un riferimento di civiltà. Il porto di Ancona _ si legge in una nota arrivata in redazione _ non è soltanto l’anima simbolica di un’intera comunità, ma uno spazio politico che ha saputo rendersi sintesi delle lotte di accoglienza, solidarietà, integrazione, dignità del lavoro e sostenibilità ambientale. Il molo Clementino è una delle molte realtà che per le nostre lotte e la nostra presenza quotidiana nei luoghi della politica e della cittadinanza hanno rappresentato una realtà territoriale aperta tra il mondo delle istituzioni e la società civile, tra lotta per il diritto sociale e per il diritto ambientale. Dalle politiche di accoglienza, alla solidarietà in mare insieme alle ONG, fino ai temi del lavoro, della salute pubblica, delle lotte sul banchinamento". Ricordiamo che il progetto del molo per le navi da crociera in questione è in corso di valutazione VIA/VAS al Ministero dell’Ambiente. In caso di responso affermativo si dovrebbe procedere con l’opera. Nel frattempo le navi da crociera arrivano al terminal della banchina 15 proprio dentro la città e così sarà per i prossimi anni.