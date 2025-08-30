Avs presenta i suoi candidati: "Marche contendibili, sfida alla filiera". E Nobili attacca su Link University

Andrea Nobili, candidato alle prossime Regionali nelle liste di Avs, Alleanza Verdi e Sinistra, in sostegno a Ricci, coglie l’occasione del giorno in cui il doppio partito alza il velo sulle liste della provincia di Ancona per sparare ad alzo zero contro il centrodestra riguardo alla Link Campus University che sta per insediarsi nelle Marche. L’università in questione, tra l’altro, proprio il mese scorso è stata condannata dal tribunale di Firenze per gli esami "facili": pene severe per i suoi vertici, il fondatore dell’università privata l’ex ministro Vincenzo Scotti, insieme all’ex rettore Claudio Roveda e al direttore generale Pasquale Russo, ma anche per altri. "La Link Campus University sta per aprire i battenti nelle Marche, con il beneplacito dell’attuale amministrazione regionale. Una vicenda emblematica del modello che la destra di Acquaroli vuole imporre: meno investimenti nel pubblico, più spazio ai privati" dice Andrea Nobili. Con l’approvazione della giunta Acquaroli, prosegue il candidato, per l’apertura dei corsi a Fano (medicina) e Macerata (odontoiatria), mentre ad Ascoli sono già attivi accordi con strutture sanitarie private, "siamo davanti a un disegno chiaro – prosegue Nobili – non solo l’arrivo di un’università privata, ma la creazione di una filiera integrata privata che va dalla formazione ai servizi per gli studenti, fino alla rete sanitaria dove svolgere le attività pratiche. Tutto questo avviene mentre il Governo Meloni taglia i fondi ordinari alle università pubbliche, dopo che i rettori dei quattro atenei pubblici della regione hanno lanciato un allarme senza precedenti. Il sostegno a soggetti privati, privi di radicamento territoriale e di controllo pubblico, rischia di compromettere l’equilibrio e la sostenibilità di un sistema già sottofinanziato"".

La presentazione dei candidati della provincia di Ancona all’arco Clementino è stata l’occasione per parlare di vari temi che stanno a cuore ad AVS, a cominciare dal porto dorico all’accoglienza, dai diritti sul lavoro fino alla lotta ambientale contro il banchinamento del molo Clementino. Sulla campagna elettorale Tommaso Melacotte, segretario provinciale di Sinistra italiana e tra i candidati di Avs, aggiunge che "c’è la possibilità di un testa a testa, le Marche sono una Regione contendibile e rappresenta quello che negli ultimi cinque anni è stato il contatto più diretto della filiera governativa. Siamo qui per porre una sfida". Caterina Di Bitonto, candidata e presidente provinciale dei Verdi, si sofferma sul tema della sanità: "Sono indignata, ritengo assurdo che i cittadini in questa regione non abbiano più diritto di curarsi attraverso la sanità pubblica", tema caro alla campagna elettorale del centrosinistra e del candidato Matteo Ricci. Gli altri candidati per Avs della provincia di Ancona sono Francesca Bianchi, 32 anni, di Falconara e responsabile in marketing e comunicazione; Andrea Nobili, 57 anni, avvocato ed ex garante regionale dei diritti dei minorenni e dei detenuti; Caterina Osimani, 29 anni, consigliera comunale a Osimo; Enrico Pergolesi, 48 anni, operaio e consigliere comunale a Senigallia; Emilio Romagnoli, 66 anni, agronomo ora in pensione; Agnese Santarelli, 45 anni, avvocata e consigliera comunale a Jesi ed Eleonora Stefanini, 49 anni, docente e consigliera comunale a Chiaravalle.

Giuseppe Poli