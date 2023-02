Avullss Ancona, al via i corsi base per i nuovi volontari

"Essere vicino alla persona per ascoltare, confortare, aiutare": con questo slogan prende il via il nuovo corso di Avulss Ancona, dove si presenteranno gli scopi sociali dell’associazione e verranno formate e coinvolte nel volontariato le persone che si dimostrano adatte ai servizi presati dall’associazione, a supporto di pazienti ospedalieri, anziani e diversamente abili. Gli appuntamenti, a partecipazione gratuita e rivolti a tutti, si terranno i lunedì e mercoledì fino al 29 marzo, ore 17,30 – 19,30 nella sala riunioni del CSV Marche, sede di Ancona, Via della Montagnola 69. Sono previsti interventi di personalità esterne che porteranno il loro contributo personale e lavorativo, per illustrare assieme ai rappresentati di Avulss ogni aspetto del volontariato, dalla presentazione dell’associazione, alle norme di sicurezza da rispettare in ambito sanitario, fino ai colloqui finali.

L’Avulss Ancona odv è nata nel 1982 e da allora accoglie, forma e mette in campo volontari preparati che operano in modo gratuito, continuativo e organizzato in gruppi di servizio. Avulss collabora con le strutture ospedaliere per la sua attività di supporto a ricoverati e loro accompagnatori, cura anche l’assistenza a domicilio coi Servizi sociali comunali e si rivolge anche ad anziani e diversamente abili di strutture pubbliche locali. L’Intento dei volontari è instaurare relazioni amicali con le persone che s’incontrano, nei loro momenti di fragilità e solitudine. Per diventare volontario Avulss occorre frequentare il Corso base, come questo in partenza il 27 febbraio che è il momento per venire a conoscenza dello spirito e dei metodi dell’associazione. Al suo termine, gli aspiranti idonei sono inseriti in un Gruppo di servizio che li sostiene e continua a istruire. Ogni volontario svolge almeno un turno alla settimana, scelto compatibilmente con le esigenze personali e della struttura ospite.

Per informazioni, telefono 071 2363475, [email protected]