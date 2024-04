Avulss, un corso per diventare volontari

Un corso di dieci lezioni, rivolte a chi si sente portato per un volontariato a beneficio di persone malate, anziane o disabili, che si trovano in ospedale, in residenza protetta o al proprio domicilio. Lo organizza Avulss Ancona Odv, associazione di volontariato socio-sanitario presente nel Comune di Ancona da ormai 42 anni. Dall’8 aprile al 9 maggio 2024, sono previsti due incontri la settimana, ad Ancona nei giorni di lunedì e mercoledì o giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, al Csv Marche, Via Della Montagnola, 69/a. Il corso è totalmente gratuito, sono graditi anche gli uditori. Sarà possibile capire che servizio fanno i volontari Avulss, apprendere tecniche di relazione, conoscere i volontari già in servizio, migliorare la conoscenza delle proprie motivazioni per il volontariato, incontrare persone con le medesime inclinazioni. "Non servono competenze tecniche, bastano generosità e capacità di relazione – spiegano gli organizzatori – Il corso, il tirocinio ed il sostegno del gruppo daranno poi la consistenza necessaria a svolgere bene il nostro volontariato". Tra i relatori l’assessore ai Servizi sociali Manuela Caucci, lo psicoanalista Ettore Ciambrignoni, le counselor Giovannella Giorgetti e Raffaela De Franceschi, il rettore della Cattedrale, Don Giuliano Nava e molti volontari Avulss attivi in servizio. Il gruppo di relatori scelti per dare concretezza ai temi trattati, approfondendo soprattutto gli aspetti della relazione e dell’ascolto. È la edizione 36 del corso. Per iscriversi, contattare Avuls Ancona OdV, Via Seppilli, 2, segreteria aperta il martedì dalle 10 alle 12. Tel. 071 2363475, eventualmente lasciare un messaggio in segreteria.

Scrivere una mail a avulss.ancona@gmail.com