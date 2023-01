Avvertita scossa di terremoto

Scossa di terremoto, nella notte fra martedì e ieri con epicentro a Gambettola, nel Cesenate, avvertita anche in alcune zone del Ravennate, in particolare nel Cervese. Intorno all’1.08 - come riporta l’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la terra ha tremato a Gambettola. L’epicentro del sisma notturno è stato registrato a una profondità di 18 chilometri e con una magnitudo pari a 3.1, quindi di intensità relativamente bassa. Non risultavano, ieri, danni a persone o cose e nella giornata di ieri non si sono registrate altre scosse.