Avvicina i carabinieri e li insulta minacciandoli. Poi li spintona in strada: denunciato un 64enne

Ha avvicinato i carabinieri che erano impegnati in un controllo della circolazione lungo via Flaminia e, senza alcuna valida motivazione, ha iniziato ad offenderli gratuitamente.

Poi, dalle parole ingiuriose e irripetibili, è passato addirittura a minacciarli. Come se niente fosse. Non era evidentemente finita lì, però.

Perché quando i militari hanno chiesto a lui conto di quella condotta scriteriata, letteralmente priva di spiegazioni plausibili, ha reagito a spintoni e sbracciate al fine di sottrarsi all’ovvia identificazione.

E non gli è andata affatto bene, perché gli operatori dell’Arma falconarese sono riusciti a fermarlo in qualche modo, pur non senza difficoltà, prima di caricarlo sull’auto di servizio e portarlo dritto dritto, a sirene spiegate, nella caserma di via Puglie.

Esattamente dove, poco dopo, ha terminato la sua mattinata di eccessi con una denuncia per i reati di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblici ufficiali. Protagonista dei fatti, che si sono consumati lunedì, è stato un 64enne di Falconara Marittima. I carabinieri della locale Tenenza non hanno potuto credere ai loro occhi, e in questo caso alle loro orecchie visto quello che stavano sentendo, quando l’uomo si è parato dinanzi a loro ed ha iniziato il suo show.

I militari, guidati dal comandante Giuseppe Esposito, infatti, si trovavano lungo la Statale per i consueti accertamenti stradali, soprattutto in una zona nevralgica e spesso attenzionata ai fini di garantire la sicurezza pubblica. E ovvero in pieno centro, tanto che in quell’area c’erano molte persone presenti che stazionavano o erano comunque in transito.

Si diceva dello show. Il falconarese di 64 anni ha prima sommerso di insulti gli operatori, dunque ha rivolto loro delle vere e proprie minacce che hanno determinato l’immediata richiesta di esibire i documenti per l’identificazione e, soprattutto, un tentativo di far cessare quel suo atteggiamento provocatorio e irriverente nei confronti delle divise.

Non pago, infine, ha reagito con delle spinte e persino delle sbracciate.

Le ultime azioni prima di salire in macchina, non certo la sua, verso Palombina Vecchia, dove i carabinieri lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.