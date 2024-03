Avvicina una turista al mare e si denuda: 50enne condannato

Facendo due passi in via del Mare, a Porto Recanati, si era trovata davanti uno sconosciuto che, come approccio per instaurare un dialogo, si era abbassato il costume e si era cimentato in una performance autoerotica. Sconcertata la donna aveva chiamato la polizia, e così ieri il soggetto è finito sotto processo. L’episodio era avvenuto poco dopo le 11 di mattina del primo agosto 2020. La donna, che era in vacanza, stava facendo due passi quando aveva visto avvicinarsi uno sconosciuto. Arrivato a poca distanza da lei, l’uomo si era lasciato andare a comportamenti poco opportuni. La donna prima aveva cercato di evitarlo, poi lo aveva avvertito che avrebbe chiamato la polizia, e appena aveva preso il telefonino lo sconosciuto esibizionista era ripartito. La donna aveva denunciato l’accaduto, avvenuto in pieno giorno. Con le indagini, si era arrivati a individuare una serie di sospettati, tra i quali alla fine era stato indicato Francesco Brugè, 50enne di Loreto, che era stato denunciato per atti osceni.

Ieri mattina per lui si è aperto il processo, in tribunale a Macerata, davanti al presidente della sezione penale Roberto Evangelisti. L’avvocato difensore Manolo Torresi ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm Emanuela Bruno a 4 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale.