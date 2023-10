Avvistamenti continui. Si ritrova venti cinghiali a spasso in via La Costa

Gli avvistamenti sono ormai continui, quasi che per alcuni non farebbero più notizia. Fa notizia eccome, invece, il numero di ungulati al "pascolo", come ha scritto giustamente un utente su Facebook, e proprio a due passi dalle case: almeno venti di tutte le taglie, dai docili cuccioli ai giovani spavaldi, fino a mamma e papà evidentemente più corpulenti e robusti. Nuova segnalazione di cinghiali in via La Costa a Falconara.

Il branco è stato filmato tre sere fa e gli animali sono apparsi tutt’altro che intimoriti dalla presenza di un ragazzo che si trovava lì casualmente. Tanto che i selvatici, ‘cittadini onorari’ di quella zona della città, si sono spinti fin sotto l’area verde prospicente un complesso residenziale, forse alla ricerca di cibo, per poi perdersi nella maschia boschiva verso Falconara Alta, soltanto al passaggio di un’auto. Il conducente, come si evince dal video, procedeva in salita ed ha ovviamente interrotto la sua marcia. A quel punto i cinghiali, nel rispetto del Codice della strada, si sono messi a correre in fila indiana e in mezzo alla carreggiata per guadagnare la vegetazione.

Si diceva: non è uno scenario inedito a Falconara, come d’altronde in tante città e frazioni. Le comunicazioni di persone che si imbattono negli ungulati si moltiplicano. Quella più eclatante, appena un mese fa, quando una dozzina di cinghiali era stata notata davanti alla raffineria Api. Sprezzanti del pericolo, intenti a rovistare ovunque, in quel caso nel piccolo spazio di verde che si apre davanti al sito produttivo, ma in un orario – la notte – in cui di traffico ce n’era. Dunque le persone che erano in zona si sono guardate bene dall’azzardare movimenti repentini con l’auto, in modo da scongiurare problemi di qualsiasi natura. Un po’ come il tizio alla guida in via La Costa: "Prima i cinghiali, poi passo io", avrà pensato. Saggia mossa.

g. g.