Avvistamenti insoliti di lupi a Marcelli di Numana, la natura torna a riappropriarsi degli spazi

A Marcelli di Numana, a due passi dal mare, l’altro giorno si sono riaffacciati i lupi. Indisturbati si aggiravano per i campi a ridosso delle abitazioni e della strada che porta al mare. Poche settimane fa sono stati avvistati ai vicini Svarchi. Erano le prime luci dell’alba quando cinque lupi indisturbati rientravano verso il Conero dopo la cacciata notturna. Diversi residenti li hanno avvistati dal balcone di casa e hanno temuto per la propria incolumità, ancora una volta. Non si tratta infatti dei primi avvistamenti a dir poco insoliti a pochi passi dal mare. In pieno lockdown erano stati visti al Taunus mangiare una carcassa di cinghiale investito alcuni giorni prima. Era l’alba e non appena hanno visto un residente affacciato al balcone si sono dileguati in una coltivazione di piselli nelle vicinanze della rotatoria.

Alla chiamata alla Polizia i lupi erano già fuggiti. Animali selvatici che, specialmente in quel momento di traffico scarso e meno persone in giro, sono scesi a valle per riappropriarsi degli spazi.