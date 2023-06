Avvistati due lupi a Scapezzano

Nuovo avvistamento di lupi a Scapezzano, zona dov’è stato ucciso un cagnolino. Stavolta sono due i lupi che un residente ha notato a poca distanza dalla sua abitazione. Gli esemplari giravano indisturbati in pieno giorno, probabilmente a caccia di qualche preda. I proprietari di animali da cortile hanno provveduto a metterli subito in sicurezza visto anche quanto accaduto una settimana fa a un cagnolino che è stato sbranato. Un altro cane era stato azzannato qualche mese fa, sempre in prossimità della salita che conduce nella frazione di Scapezzano, particolare che farebbe pensare che i lupi si siano ‘ambientati’ nonostante la presenza di diverse abitazioni. Non è una novità: lo scorso inverno c’erano stati diversi ‘incontri ravvicinanti’ tra lupi e proprietari di cani che, di notte, passeggiavano a poca distanza da casa.