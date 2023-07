Avvistato al Passetto, il misterioso Cetriolo di Mare

Cetrioli di mare avvistati al Passetto. In tanti, ieri, si sono chiesti cosa fossero quegli strani frutti di mare vicino al molo di fronte all’ascensore e nei pressi delle grotte. Diversi i bambini incuriositi dallo strano ritrovamento. Si tratterebbe dei cetrioli di mare, che pare vivano in acque fredde e pulite. Hanno un corpo lungo e cilindrico, con una bocca circondata da tentacoli. In Italia, ne è vietata la pesca dal 1° gennaio dello scorso anno, ma in Oriente questi animali invertebrati che somigliano – per aspetto e funzionalità – a un lombrico di terra sono davvero pregiati. Pare che i cetrioli di mare vengano mangiati persino come sushi e in alcune zone del mondo il loro prezzo oscillerebbe tra i 100 e i 3mila dollari al chilo. In Asia, verrebbero serviti pure cotti, stufati, fritti, marinati o essiccati, a seconda dei gusti. Prevalentemente neri e al tatto viscidi, i cetrioli, dopo esser stati pescati da alcuni bambini sono stati rilasciati in acqua. L’oloturia, questo il nome tecnico della specie, è una sorta di bruco di svariati centimetri, che vive sui fondali marini di tutto il mondo, ma il cui avvistamento non è sempre facile. È infatti necessaria un’acqua limpida e cristallina. Fondamentali per la biodiversità, le oloturie sono importanti per il mantenimento degli equilibri del mare, visto che, ad esempio, avrebbero la funzione di preservare gli ecosistemi e le barriere coralline. I cetrioli marini sarebbero imparentati con le bellissime stelle e i ricci di mare e pare vivano tipicamente ancorati al fondale marino. "In Croazia ce ne sono tantissimi, ma qui non mi era mai capitato di vederne", commenta il signor Franco, uno degli habitué della baia cittadina. Di meduse, invece, finora, neanche l’ombra, se non qualcuna al largo.

