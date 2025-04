Avvocatessa aggredita agli Archi. Braccialetto elettronico al 41enne

Braccialetto elettronico per l’uomo di 41 anni accusato di aver aggredito un’avvocatessa alcuni giorni fa davanti al parcheggio degli Archi. A eseguire la misura cautelare sono stati gli agenti del commissariato di Osimo che lo hanno fermato alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. La misura cautelare è stata disposta dal Gip del tribunale di Ancona su richiesta della Procura che ha indagato il 41enne per atti persecutori commessi nei confronti della ex compagna e del difensore di quest’ultima.

I provvedimenti dell’autorità giudiziaria prevedono il divieto di avvicinamento alle vittime ed ai luoghi da queste abitualmente frequentati ad una distanza non inferiore a 1 chilometro, nonché il divieto di comunicare con le stesse attraverso qualsiasi mezzo, anche indiretto, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Da quanto appreso durante la fase investigativa condotta dal Commissariato di P.S. di Osimo e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l’indagato dal mese di febbraio avrebbe molestato con condotte reiterate la ex compagna e il legale di quest’ultima mediante molteplici contatti telefonici nonché attraverso i social ed email.

Nell’ultima settimana l’uomo aveva aggredito fisicamente la ex compagna e successivamente anche il legale, il tutto ingenerando un fondato timore per l’incolumità delle persone offese e quella dei loro familiari. Le misure cautelari nella serata di venerdì 4 venivano eseguite dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Firenze i quali rintracciavano l’uomo nei pressi della Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella.