Avvocatessa aggredita. Stalking, la Procura chiede il braccialetto per l’uomo

Avvocata aggredita dall’ex compagno di una sua cliente, la Procura indaga per stalking e ha chiesto il divieto di avvicinamento con il braccialetto per l’uomo che fuori dal parcheggio degli Archi le avrebbe messo un braccio e poi le mani al collo stringendolo. L’accaduto, che risale a mercoledì scorso, di mattina, fuori dal parcheggio degli Archi, sta preoccupando l’avvocatura dorica e la questione ieri pomeriggio ha tenuto banco anche nel corso di un convegno, organizzato dall’ordine forense e dal comitato Pari Opportunità degli avvocati, che aveva a tema proprio una riflessione sulla violenza di genere. In apertura è stata ribadita la solidarietà all’avvocata aggredita.

"Spero ci sia la solidarietà di tutto il sistema giustizia – ha detto Alessandro Calogiuri, avvocato penalista e presente in uno degli interventi del convegno – con magistrati e Procura perché il fatto accaduto è molto grave in primis come atto di violenza in sé e poi perché è un ulteriore atto contro la coniuge, già vittima di stalking, a cui si cerca di spegnere la voce, prima direttamente e poi attraverso chi quella voce cerca di portarla davanti ai magistrati. Non si può accettare che venga intimidita la voce di chi tutela e rappresenta una vittima".

Sempre rimanendo nel mondo forense invita a riflettere sull’accaduto l’avvocata Marina Magistrelli. "Io mi chiedo perché questa persona non sia stata subito arrestata, le ha messo un braccio attorno al collo, l’intento era chiaro. Chi ha sbagliato?".

Il presunto aggressore dell’avvocata avrebbe tenuto comportamenti aggressivi anche nei confronti di una giudice della sezione civile al punto da chiedere di essere sostituita nella causa che c’è in piedi tra l’uomo e la ex compagna dal punto di vista civilistico. La presidente del Tribunale ha già provveduto ad accogliere l’astensione affidando il procedimento ad altro giudice. La Procura, con il pm Rosario Lioniello, sentirà i primi testimoni sull’aggressione.

L’avvocata aggredita è assistita dall’avvocato Gianni Marasca, presidente dell’ordine degli avvocati. Giovedì mattina la legale ha presentato denuncia alla polizia per quanto le è accaduto mercoledì mattina. Erano le 10.30 quando, uscendo dal parcheggio scambiatore, dove aveva appena lasciato la sua auto per recarsi in tribunale, ha trovato il suo aggressore che probabilmente l’ha seguita. Gridando aiuto sono intervenuti dei passanti hanno fatto allontanare l’uomo, salito a bordo di un autobus.