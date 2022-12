"Avvocati, ecco i miei 4 anni da presidente"

Quattro anni di mandato vissuti anche con il problema della pandemia. E’ ai saluti Maurizio Miranda, presidente dell’Ordine degli avvocati di Ancona che conta 1.500 iscritti. La carica al vertice della categoria scade oggi come anche il consiglio dell’Ordine. Le votazioni per eleggere il suo successore sono fissate al prossimo 16 gennaio: si candidano Gianni Marasca e Mario Antonio Massimo Fusario. "Dei venti anni che ho dedicato ad occuparmi delle questioni che riguardano il mondo dell’avvocatura – dice l’avvocato Miranda – e più in generale il mondo forense, quelli appena trascorsi sono stati i più intensi e complessi perché l’Ordine ha dovuto fare i conti con il fenomeno della pandemia che, tanto violentemente quanto inaspettatamente, si è abbattuto su tutti i settori della nostra società ed ha avuto effetti notevoli anche per quanto riguarda il settore della giustizia".

L’Ordine degli avvocati di Ancona è stato coinvolto nel processo di attuazione di tutte le innovazioni normative che sono state varate dal governo con l’obiettivo di cercare di contenere al minimo i disagi e gli inevitabili rallentamenti dei processi conseguenti alla chiusura dei palazzi di giustizia. "Rimarco a tale proposito – prosegue il presidente uscente – il rapporto con gli uffici giudiziari e il lavoro sinergico per predisporre protocolli operativi che hanno consentito la celebrazione dei processi salvaguardando la salute di tutti gli operatori del settore. Il doversi occupare di un fenomeno emergenziale non ha portato il consiglio a trascurare gli altri propri compiti istituzionali, né quelli che ci eravamo prefissati".

Il riferimento è il raggiungimento di una maggiore compattezza dell’avvocatura ed anche la valorizzazione del ruolo delle associazioni forensi mediante il continuo confronto con i colleghi che operano nei diversi settori. "Ci siamo trovati a dover affrontare la carenza d’organico – ricorda il presidente uscente – degli uffici giudiziari e che si riflette negativamente sull’attività e porta ad una conseguente compressione del diritto di difesa che si apprezza maggiormente nel settore penale per il quale solo di recente si è cominciato, non senza difficoltà, ad attivare il processo telematico. Le nostre prese di posizione anche pubbliche ci hanno consentito di assistere ad un miglioramento della situazione, in gran parte derivante dall’utilizzo dello strumento straordinario rappresentato dai fondi del Pnrr".

Miranda, dopo le elezioni del nuovo consiglio dell’ordine, manterrà il ruolo di rappresentante unico per la Regione Marche nell’Organismo Congressuale Forense.