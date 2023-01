Avvocati, Gianni Marasca verso la presidenza

di Marina Verdenelli

Gianni Marasca verso la presidenza dell’Ordine degli avvocati. La nomina del noto penalista del foro dorico, 69 anni, spetterà al nuovo consiglio dell’Ordine quando si riunirà per la prima volta la prossima settimana ma l’atto è puramente formale visto che i consiglieri più eletti sono stati proprio quelli della sua aggregazione: ne entrano otto su quindici. I restanti sette sono quelli che sostenevano l’aggregazione del candidato sfidante, Mario Antonio Fusario, 44 anni.

Gli avvocati sono stati chiamati al voto in quattro giornate. Urne aperte da lunedì scorso a giovedì. Ieri pomeriggio, finito lo spoglio, la commissione elettore del consiglio dell’Ordine ha ratificato il risultato delle elezioni. Il nuovo presidente succederà a quello uscente, l’avvocato Maurizio Miranda, dopo quattro anni di mandato. In totale sono andati a votare 795 avvocati (su 1.500 iscritti) anche se le schede di voto ritenute valide sono state 780. Il più votato è stato Gianni Marasca, che ha ottenuto 481 preferenze, pari al 61,1% dei votanti. Lo sfidante Fusario ha guadagnato 262 preferenze e rientra nei 15 che saranno nel consiglio dell’ordine.

Questi i voti degli altri candidati eletti sempre nel consiglio. Ludovica Dusmet 330 (aggregazione Fusario), Giordano Gagliardini 323 (aggregazione Fusario), Andrea Nocchi 315 (aggregazione Marasca), Paolo Tartuferi 297 (aggregazione Fusario), Alessandra Moneta 262 (aggregazione Fusario), Gabriella Gregori 253 (aggregazione Marasca), Rossella Dadea 247 (aggregazione Marasca), Virginia Reni 241 (aggregazione Fusario), Bernardo Becci 237 (aggregazione Marasca), Giacomo Maria Girombelli 237 (Fusario), Mauro Paolinelli 226 (Marasca), Jolita Margarucci 220 (Marasca), Roberta Ragnetti 219 (Marasca).

Il risultato è stato accolto con piacere dall’avvocato Marasca. "E’ una soddisfazione sia personale – commenta il penalista – che per il gruppo con cui ero in lista. La percentuale raggiunta è alta. Sono soddisfatto anche del confronto costruttivo che c’è stato con l’altra aggregazione che non è divisione ma piena volontà ora a lavorare bene insieme per un programma il più possibile condiviso e nell’interesse delle categoria che ha molte esigenze".

Il risultato è stato accolto sportivamente dallo sfidante Fusario: "Le preferenze raggiunte da Marasca confermano l’apprezzamento di una figura storica per questo foro – dice – con cui abbiamo avuto e avremo un confronto propositivo. Considerato l’equilibro che già c’è nel consiglio dell’ordine saremo pienamente disponibili nell’interesse della categoria".

I due avvocati ieri si sono stetti subito la mano. La convocazione del consiglio, con l’ufficializzazione che sarà data lunedì, toccherà a Marasca in quanto consigliere più anziano. Dopo la nomina del presidente si faranno anche quelle del vice presidente, del segretario e del tesoriere.