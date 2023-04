"Avvocati, tre giorni senza toghe: ecco perché"

Tre giorni senza toghe anche per gli avvocati della Camera Penale di Ancona che fino a venerdì si astengono dalle udienze. L’agitazione promossa dall’Unione Camere Penali italiane viene rilanciata e ribadita nel merito anche ad Ancona che ha organizzato un confronto promosso da Francesca Petruzzo Presidente di Camera Penale con la partecipazione di Gianni Marasca, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e i rappresentanti di Anm (Associazione Nazionale Magistrati). L’oggetto della protesta riguarda la politica in materia di giustizia penale del Governo e, nello specifico, l’entrata in vigore della Riforma Cartabia per la quale Unione Camere Penali italiane ha richiesto una serie di adeguamenti alla legge delega.

"Il Ministro Nordio – ricorda l’avvocato Petruzzo – aveva assicurato una serie di aperture ad eventuali modifiche sugli istituti della prescrizione, misure cautelari, intercettazioni, impugnazioni del PM di cui si è perso traccia e da qui la proclamazione dello sciopero di 3 giorni recepita anche dalla nostra Camera Penale di Ancona".

Dopo la proclamazione dello sciopero il Ministro Nordio ha assicurato che i disegni di legge saranno pronti entro il maggio 2023. L’agitazione prosegue per tenere alta l’attenzione per andare verso una riforma in senso liberale del processo penale.