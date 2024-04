Avvocato e dirigente sportivo, la città piange Domenico D’Alessio

Avvocato e dirigente federale con la passione per la pallavolo. Il mondo sportivo ma non solo perde Domenico D’Alessio. Ieri mattina è deceduto all’ospedale di Jesi, in Rianimazione, dove era finito da qualche giorno per un problema di salute che si era aggravato dopo un intervento chirurgico. Una morte improvvisa che ha lasciato sconvolti i familiari, i parenti e tutti quelli che lo avevano conosciuto e stimato. D’Alessio aveva 74 anni ed era il fratello dell’ex assessore Emilio, anche lui venuto a mancare anni fa, e figlio dell’ex sindaco Francesco nonché noto giudice sportivo. Una famiglia molto conosciuta la loro ad Ancona.

La Federazione Italiana Pallavolo ne ha ricordato le doti e l’affetto in un post nel loro sito ufficiale descrivendolo come "stimato dirigente federale che ha ricoperto anche i ruoli di consigliere e vice presidente nazionale". D’Alessio era legato al mondo della pallavolo in qualità di membro dell’Eurapean Legal Commission della Confederazione Europea. Tutto il mondo del volley ha inviato le condoglianze alla famiglia. Anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna ha espresso cordoglio per la perdita. "Era stato insignito della stella d’oro del Coni nel 2003 – ricorda Luna – un riconoscimento nazionale ad una grande figura sportiva che ha segnato la storia. Anche il padre era stato medagliato nel 1984. Persona discreta Domenico, squisita, una grande perdita".

D’Alessio lascia i figli Martina e Francesco che porta il nome del nonno e la compagna Maria Teresa D’Angelo. Anche l’avvocato Davide Favia, legato da parentela con lui, lo ricorda come collega e uomo. "Insieme a Franco Brasili – dice Favia – ha fondato il giornale studentesco Il Brogliaccio, al liceo classico Rinaldini, che ha dato poi il nome alla squadra di pallavolo femminile che è arrivata anche in serie A. Domenico è stato consigliere della Federazione Italiana di pallavolo".

