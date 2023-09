Avvocato multato: "Lei non sa chi sono io..."

di Marina Verdenelli

Doveva raggiungere il carcere di Montacuto per assistere un cliente che era stato arrestato ma arrivato ad Osimo, sulla statale 16, una pattuglia della polizia lo aveva fermato per un controllo. La patente era scaduta da tre mesi. Mentre la poliziotta, un’assistente del Commissariato di Osimo, procedeva a ritirargli il documento e fargli un verbale, lui le avrebbe detto questa frase: "Le faccio vedere io, ci vediamo in tribunale, ci penso io a lei". E’ bastato questo per far finire a processo, per minacce a pubblico ufficiale, un avvocato di Benevento, 54 anni, che è anche consigliere comunale della sua cittadina. Si tratta del penalista Gerardo Giorgione che ieri è stato assolto dall’accusa con formula piena "perché il fatto non sussiste". L’episodio che lo ha portato a palazzo di giustizia risale al 30 luglio del 2018 e in una udienza di maggio scorso era stato ripercorso in aula con la testimonianza della poliziotta che aveva denunciato il legale e con quella dell’imputato stesso, difeso dall’avvocato Vincenzo Sguerra. L’agente aveva sostenuto che la minaccia era stata fatta per evirare che la stessa provvedesse a fare il suo dovere. Nell’arringa della difesa l’avvocato Sguerra ieri ha invece sottolineato come quelle parole "sono state dette in un momento di concitazione perché quel giorno il mio assistito doveva raggiungere il carcere anconetano per assistere un cliente ed era in ritardo. Lo stavano chiamavano con insistenza e a lui premeva di poter dare assistenza al suo cliente". Stando a difensore inoltre la frase incriminata "è stata pronunciata dopo il verbale, con nessuna volontà di influenzare il decorso della violazione ma solo per intendere che si sarebbe opposto alla contestazione arrivando fino in tribunale. Non era una minaccia". Nell’udienza di maggio Giorgione si era scusato in aula con la poliziotta che aveva accettato le scuse stringendogli la mano.