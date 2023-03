Azienda distrutta dalle fiamme "Abbiamo fatto evacuare tutti"

di Silvia Santini

"Siamo sotto choc, non ci siamo ancora ripresi". Mirco Pesaresi è uno dei due soci messo in ginocchio dal rogo che ha polverizzato la sua azienda mercoledì scorso. Il grosso incendio è divampato attorno alle 11 alla Fork lift service di Osimo, attività di commercializzazione e manutenzione di carrelli elevatori sita in un capannone della superficie di circa 500 metri quadrati dove lavoravano una quindicina di persone, ubicato nella zona industriale di San Biagio di Osimo. "Non abbiamo fermato la produzione però, ci avvaliamo di furgoni esterni. Siamo qui a San Biagio dal 1993, prima come Adriatica Service, mai avuto un problema. Per fortuna tutti i dipendenti non hanno subito alcuna conseguenza fisica, questa è la cosa più importante. Abbiamo fatto evacuare noi lo stabile perché abbiamo capito che i nostri estintori non sarebbero stati in grado di spegnere l’incendio quando si è originato", ha aggiunto l’osimano che ieri mattina si è recato al Commissariato di Polizia.

Poteva essere una tragedia. Ora i dipendenti lavorano in smartworking, ancora spaventati per quello che è successo davanti ai loro occhi. Solo nel tardo pomeriggio si sono concluse con un’accurata bonifica, per escludere la riattivazione delle fiamme, le operazioni di spegnimento dell’incendio. Sette ore di lavoro. L’attività di soccorso è stata condotta da 28 vigili del fuoco e 9 automezzi provenienti dalle sedi di Osimo, Ancona, Jesi e dall’aeroporto di Falconara Marittima, coordinati dal funzionario di servizio. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili e critiche dal denso fumo nero che si levava dall’incendio, per la presenza di bombole di gas a rischio esplosione e per i liquidi infiammabili depositati che sono stati monitorati in maniera costante con l’impiego di termocamere ad infrarossi. In azione anche una vigilessa, il coraggio nel giorno dell’8 marzo.

Escluso il dolo, le indagini sulle cause sono ancora in corso da parte della Polizia. Le cause del devastante incendio che ha reso completamente inagibile il capannone di due piani non sono chiare. C’è chi riferisce di uno scoppio esterno e chi di fiamme partite dal reparto verniciatura. Si propende comunque per il rogo accidentale. "Onestamente non sappiamo nulla ancora su quali possano essere state le cause", dice Pesaresi, in attesa di chiudere la vicenda per ricostruire anche il morale di chi in quell’azienda ci mette l’anima ogni giorno.