Azienda unica pubblica provinciale, scontro tra Fdi e primo cittadino: "Tutto procede bene"

Sempre in tema amministrativo, botta e risposta ieri tra la Mancinelli e Angelo Eliantonio. Nella sua interrogazione il consigliere di Fratelli d’Italia ha paventato il difficile percorso del passaggio della gestione unica dei rifiuti a un solo soggetto, in particolare su Ancona attraverso il passaggio da Anconambiente a Viva Servizi. Il voto con cui, nel mese scorso, la giunta dava il via libera al provvedimento, ha messo in moto la procedura: "A noi risulta che il Cda di Anconambiente abbia bloccato la procedura, come si mette la vicenda adesso?". Secondo Valeria Mancinelli, al contrario, la vicenda sta seguendo il suo percorso senza intoppi di sorta: "Tutto sta procedendo secondo i piani – ha detto la Mancinelli –, vorrei ricordare che nella prima fase si tratta di un affitto del ramo d’azienda destinato però poi a diventare automaticamente una cessione con il trasferimento dei dipendenti da una società all’altra. Il tutto in attesa, entro l’inizio dell’autunno prossimo, che nasca la società consortile unica che si occuperà del ciclo dei rifiuti per il Comune di Ancona e per tutti gli altri che fanno parte dell’ambito territoriale". Ricordiamo che la società consortile che si occuperà del settore sarà completamente pubblica. Una larga maggioranza dei Comuni si è espressa a favore del progetto, e soltanto una decina ha votato contro.