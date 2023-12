Aziende più competitive:. Asa premiata alla Borsa

Nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana di Milano, sono state premiate le 196 imprese più competitive d’Italia, fra le aziende meritevoli del prestigioso ‘Premio Industria Felix – L’Italia che compete’ c’è anche la società Asa, l’azienda pubblica di servizi ambientali, partecipata da tutti i Comuni delle Valli Misa e Nevola, che gestisce l’impianto di smaltimento sito in località San Vincenzo, al confine fra i Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa.

Asa, in base ad un oggettivo algoritmo di competitività, è stata giudicata performante a livello gestionale, affidabile finanziariamente e sostenibile sotto il profilo socio-ambientale: il premio, consegnato dalla giornalista del Tg1 Maria Soave, è stato ritirato personalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, l’Avv. Michele Saccinto. L’alta onorificenza ricevuta, nell’anno in cui Asa festeggia il 20° anniversario dalla sua costituzione, testimonia una modello virtuoso di impresa pubblica, in un settore cruciale e delicato quale quello della gestione dei rifiuti. Asa è stata infatti costituita nell’aprile del 2003 dai Comuni della valle Misa e Nevola per la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti non pericolosi di Corinaldo, con l’obiettivo di diventare leader del territorio.