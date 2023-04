Aziende vitivinicole al top, premiata la "Umani Ronchi"

Arriva alla tappa finale il percorso di analisi sul posizionamento competitivo delle filiere agroalimentari avviato da Unicredit e Nomisma, che dopo aver presentato a Vinitaly 2021 e 2022 rispettivamente il super-indice Agri4Index dedicato al rating della filiera vitivinicola italiana rispetto ai competitor europei e lo scoring delle Regioni del Vino, ha identificato otto imprese Best Ambassador del vino italiano. Per le Marche è stata premiata l’Azienda vinicola Umani Ronchi spa di Osimo: dai risultati dell’UniCredit wine award emerge come l’azienda sia tra le più alte nella classifica dei best ambassador per il vino italiano, punteggio totale trainato dal dominio che misura il contributo dell’azienda alla valorizzazione del territorio. L’azienda, che da oltre 60 anni ha mantenuto una dimensione familiare, ha saputo mettere al centro la natura e le persone, innovando, investendo e dando spazio alla formazione, soprattutto quella della giovane squadra dei tecnici. "Siamo felici di essere fra le aziende premiate da UniCredit e Nomisma – ha detto – Michele Bernetti, amministratore delegato dell’azienda –. Ciò costituisce per noi motivo di grande soddisfazione e incoraggiamento a proseguire nel percorso intrapreso, ben consapevoli del fatto che, oggi, essere sostenibili non è una scelta ma una necessità. Una leva importante per competere sul mercato".