Azione, Fagioli coordinatore: "Guardiamo più ai temi"

Dinanzi alla presidente del partito, Mara Carfagna, il congresso di Azione Marche ha riconfermato nel ruolo di coordinatore Tommaso Fagioli. "Sicuramente guardiamo più ai temi che al posizionamento – ha esordito Fagioli, ieri, ad Ancona –. Stringeremo alleanze con chi sarà vicino ai nostri temi". La prima missione, le Europee: "Il traguardo principale in cui saremo impegnati nei prossimi mesi – ha aggiunto –. Una sfida determinante per la riuscita o meno del nostro partito". Sul fronte delle Amministrative 2024, invece, "abbiamo Comuni importanti dove saremo presenti, o con nostre liste o con nostri candidati e da lì lo step finale del biennio di questo mio mandato saranno le Regionali del 2025: saremo pronti per affrontarle". Azione ha fatto sapere di voler presentare, nelle prossime settimane, alcuni documenti al Governo regionale "per vedere se la Giunta risponderà o meno ai nostri appelli e alle nostre tematiche più importanti, come sanità, infrastrutture, aree interne e giovani. Argomenti ripresi, su scala nazionale, anche da Carfagna, secondo la quale "lavoro, sanità, istruzione, diritti sociali, quei diritti sociali che la Costituzione riconosce, ma che lo Stato ancora non riesce a garantire a tantissimi italiani sono la bussola di Azione", ribadendo che la campagna elettorale servirà a "raccontare la nostra visione di Italia ed Europa". Una visione in cui rientrano il salario minimo "unico vero antidoto al lavoro povero e sottopagato, che riguarda principalmente il sud, i giovani e le donne e la difesa della sanità pubblica".Per la volenza di genere, "molto è stato fatto soprattutto dal punto di vista legislativo in questi anni, l’Italia ha un quadro legislativo, normativo che viene considerato all’avanguardia" ma "evidentemente non basta, c’è bisogno di agire molto sulla cultura". Hanno portato i loro saluti il governatore Francesco Acquaroli e il sindaco Daniele Silvetti.