"Azione Professionale", premiato Guido Armeni

È il poliedrico e fantasioso Guido Armeni, pittore, scultore e punto di riferimento artistico per il territorio, il destinatario del premio per l’Azione Professionale 2023 del Rotary. La cerimonia si è svolta martedì 24 ottobre al ristorante delle Rose di Marina di Montemarciano. In quell’occasione, i presidenti del Rotary Club Falconara, Maurizio Diambrini, e del Rotary Club Ancona Conero, Roberto Trignani hanno consegnato ad Armeni il riconoscimento istituito nel 1999, su iniziativa degli allora presidenti Alfredo Mosconi e Mauro Bignami, attraverso il quale - ogni anno – vengono celebrati professionisti, aziende o associazioni particolarmente meritevoli. Tra le opere più importanti di Armeni, si ricordano: ‘Crocifisso’ (presso la chiesa di San Marcellino a Roma); ‘Vele’ (al porto di Marina Dorica, Ancona), che è uno dei principali simboli, il must delle sue produzioni; Monumento a Stamira (Ancona); Corelli (al Teatro delle Muse, Ancona). Ha esposto nelle principali gallerie europee, ma anche ad Hong Kong e Singapore. "Guido Armeni, con le sue opere, sa fermare il vento della vita – ha osservato il presidente del Rotary Club Falconara, Maurizio Diambrini, nel corso del suo intervento -. Non per altro è noto campione velista, maestro di andature veliche e inappuntabile insegnante anche con i più piccoli. Le sue sculture deliziano il Comune di Falconara e il porto turistico di Marina Dorica di Ancona, quasi ad indicare la via nel ricordo di vetuste tradizioni. Le sue ultime opere, invece, ricordano quanto siano importanti le radici, nella forza speculare della solidità dell’albero della vita. Nulla può l’impeto del vento contro la maestosità e la forza di quell’albero, che è ancorato alle sue radici. Arte, insegnamento e cammino di vita", ha concluso Diambrini, ringraziando Armeni per il suo impegno.