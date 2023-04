Azioni per ridurre l’inquinamento

Cosa possiamo fare per ridurre l’inquinamento? Certo le conoscenze per fare qualcosa ci sono ed è importante attivarci tutti. Per ridurre l’inquinamento dalla plastica possiamo aumentare l’uso di borracce d’acciaio e contenitori riutilizzabili. Non dobbiamo abbandonare oggetti nell’ambiente, ma gettarli negli appositi contenitori. Dovremmo servirci più frequentemente di buste fatte di tela e altri materiali, insomma, cercare di utilizzarne il meno possibile e avere cura di riciclare. La plastica si degrada in tempi molto lunghi: anni ed anche secoli! Una volta che si trova in mare, si sgretola per via degli effetti atmosferici e si trasforma in microplastiche. Le microplastiche sono state recuperate in ogni angolo del pianeta, dal Monte Everest alla Fossa delle Marianne. Inoltre, sono state ritrovate in vari pesci che tra l’altro finiscono tutti i giorni nei nostri piatti. Per salvare gli animali marini la soluzione è impedire che questi rifiuti entrino negli ambienti acquatici. Alcune scuole, come la nostra, aderiscono a progetti promossi da "Legambiente", dedicando giornate a tema per la sensibilizzazione. I vari progetti educano noi ragazzi su come fare per non inquinare il nostro territorio. Sapete, l’attività è nata nel 1980, proprio quando ci si è resi conto che la plastica stava diventando un problema. Noi ragazzi vorremmo mettere al corrente tutti quanti e partecipare il più possibile a queste iniziative. Ognuno può fare la propria parte ed è importante farlo insieme. Gli alunni della 5ª G