Azzannata dal suo cane: la salvano dalla finestra

Ancona, 12 gennaio 2025 - Anziana falconarese azzannata a una mano dal suo cane, salvata dai carabinieri che la fanno uscire dalla finestra per poi affidarla alle cure dei sanitari sopraggiunti sul posto.

I fatti si sono consumati nella serata di venerdì, all’interno di un appartamento. Per circostanze ancora da chiarire, il pastore scozzese avrebbe improvvisamente morso l’82enne all’arto superiore, scatenando momenti di assoluto terrore e provocandole un forte dolore. È servito un duplice e provvidenziale intervento per aiutarla. Uno è quello di un passante che, avvertite dalla strada le grida di aiuto della donna, ha contattato i militari di pattuglia lungo le vie della città.

L’altro, decisivo appunto, quello degli uomini Tenenza di Falconara, guidati dal comandante Andrea Ventresca. Accorsi in casa della signora, gli operatori dell’Arma hanno prontamente verificato che la stessa non fosse in grado di aprire la porta dell’abitazione in quanto il cane, dopo aver affondato i denti, le ringhiava e le impediva di uscire.

A quel punto i carabinieri si sono dovuti prodigare per far scendere, in sicurezza, la donna da una finestra e, nel frattempo, era già stato richiesto il supporto di un’ambulanza per prestarle soccorso. Per fortuna non è parsa in gravi condizioni, tanto che dopo le verifiche del caso dei professionisti del 118, non è stato necessario trasferirla all’ospedale e così l’82enne è potuta rientrare regolarmente a casa. Discorso differente per il cane che, dopo un consulto con il Servizio veterinario, è stato affidato alle cure del canile falconarese di via delle Caserme. Non sono noti i motivi dell’aggressione, ma la donna era molto spaventata per quella reazione spropositata del pastore scozzese, apparso diverso da qualche giorno.

E dire che non si è trattato dell’unico fatto di cronaca legato ai cani, registrato in una settimana nera.

Come si ricorderà, infatti, si era aperta con il brutale assalto di un pitbull ad una 22enne. Pitbull del suo fidanzato, mentre i due si trovavano a casa a Castelferretti nella serata di martedì. L’animale di grossa taglia, anche qui per motivi ignoti, si è scagliato con violenza sulla giovane, mordendola alla testa, sulla nuca e anche ad un braccio. Prontamente soccorsa, viste le profonde lesioni e ferite, è stata trasferita d’urgenza in sala emergenze al pronto soccorso di Torrette, prima del ricovero.

Sarebbe stato proprio il suo ragazzo, sotto choc per l’accaduto, a sottrarla dalla furia del cane, prima di chiuderlo in una stanza e chiamare il 112. Nei giorni successivi è emerso inoltre che, nella stessa serata, il pitbull avrebbe morso anche la mamma di lui, poi medicata ugualmente all’ospedale, dov’è arrivata in condizioni meno preoccupanti.