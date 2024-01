"Azzerata l’Irpef per chi ha meno reddito"

"In un periodo in cui l’inflazione aumenta la spesa delle famiglie abbiamo azzerato l’addizionale comunale Irpef per tutti i soggetti con reddito Isee fino a 10mila euro e raddoppiato il fondo di solidarietà sociale, strumento indispensabile per aiutare economicamente le fasce più fragili". Così il sindaco Cristina Amicucci dopo il via libera al bilancio. "Questi non sono interventi spot, ma azioni strutturali per tutto il triennio di valenza del bilancio – spiega -. Accanto a ciò abbiamo tenuto ferme tutte le tariffe e confermato le agevolazioni Tari per le famiglie e le imprese, così come i costi di tutti i servizi a domanda individuale (casa albergo per anziani, asilo nido, mensa scolastica, centro comunale di formazione fisico sportiva, teatro, illuminazione votiva)". "Il mantenimento delle tariffe è uno sforzo notevole per l’ente – aggiunge l’Assessore al Bilancio Lorenzo Gobbi -. Gli ultimi aumenti risalgono al 2016". "Nella prima annualità di particolare rilievo è il recupero del monastero Cistercense – aggiunge il sindaco - già finanziato con i Fondi Sisma 2016 per 5.385.000 euro, il cui progetto definitivo è attualmente in fase istruttoria da parte dell’Usr della Regione".