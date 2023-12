Babbo Natale sabato arriva al Foro Annonario

Consegnati ieri dalla Giunta i biglietti per consentire a tutti gli studenti delle scuole elementari del Comune di Senigallia di poter accedere alla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Un’iniziativa molto apprezzata dai piccoli studenti, un modo per far divertire i bambini e per vivere il centro storico da tutta la famiglia. La pista resterà aperta fino al 7 gennaio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. L’iniziativa è stata organizzata dalle due associazioni, Mad Events Srls e Zero18 Non Soloeventi con il patrocinio del comune di Senigallia.

Un Natale ricco di iniziative anche nelle frazioni, l’assessore di riferimento Gabriele Cameruccio si è impegnato ad illuminare, ma anche ad organizzare un tour di Babbi Natale che domenica ha toccato Roncitelli, Borgo Catena, Borgo Passera e Borgo Bicchia. E per tutti i bambini che non sono riusciti ad incontrare Babbo Natale, sabato, dalle 17, sarà presente al Foro Annonario. Proseguono anche le iniziative legate al del Marzocca Christmas Festival, un vero e proprio villaggio allestito nella frazione più popolosa della spiaggia di velluto dove in piazza Amalfi è stato allestito un albero di Natale con ai piedi la natività.