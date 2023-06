Jesi, baby gang chiede soldi per non picchiare

Jesi (Ancona), 13 giugno 2023 – Baby gang in azione lungo corso Matteotti: minacciano e chiedono soldi o oggetti di valore per non picchiare.

Le segnalazioni sono arrivate sabato sera quando dei ragazzini sarebbero stati aggrediti da una banda di ragazzini probabilmente di origini rumene: ""Dacci i soldi o ti picchiamo" il tenore delle richieste che hanno lasciato attoniti alcuni ragazzi.

Una baby gang in azione, foto di repertorio

Qualcuno avrebbe lasciato pochi euro per non rischiare, altri hanno raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti alle forze dell’ordine. In azione lungo il salotto buono cittadino ci sarebbero due diverse bande con ragazzini per lo più di origine straniera, ormai da alcune settimane.

I baby bulli colpirebbero soprattutto nel fine settimana e in modo particolare il sabato, già dal pomeriggio. Sarebbero stati rubati anche dei portafogli a minorenni, sempre dalle due bande che sarebbero formate per lo più anch’esse da minorenni ma non solo.

Le indagini sono in corso per dare un nome e un volto ai responsabili delle estorsioni, dei furti e delle minacce. Nella notte sempre nel finesettimana, una banda di ragazzi avrebbe creato scompiglio anche nei locali del centro.