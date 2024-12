Baby Gang in concerto al Palas di Ancona, contattata una scuola: prove di incontro con gli studenti

Ancona, 7 dicenbre 2024 – Da cosa nasce cosa. E dalle proposte credibili possono nascere opportunità di crescita e confronto. È notizia di ieri, infatti, che l’agenzia di comunicazione ‘Parole&Dintorni’ che segue Baby Gang, abbia aperto concretamente alla possibilità di organizzare un incontro tra il trapper 23enne e gli studenti di una scuola anconetana. Rispondendo, così, all’invito-appello dell’avvocato Andrea Nobili, presidente della Camera minorile dorica che, nei giorni scorsi sulle colonne del Carlino, aveva chiesto all’artista di partecipare ad un confronto – dopo quello di lunedì scorso a Pesaro – con i ragazzi di un Istituto scolastico del capoluogo. Questo, in luogo di un cambiamento di Baby Gang, dopo una vita intrisa di difficoltà, compresi i problemi con la giustizia, fino alla svolta con la musica. A patto, però, che lo stesso sia disposto a lanciare segnali positivi ai giovani, dopo aver maturato un percorso di responsabilizzazione e, per Nobili, aiutando ad “educare alla legalità”.

Proprio ieri sarebbero partite interlocuzioni ufficiose per cercare, seppure con tempi strettissimi, di promuovere questo faccia a faccia tra Baby Gang e i ragazzi. Location e giorno restano top secret. Oltre a Nobili, collante tra il nostro giornale, l’agenzia e la possibile scuola, potrebbe aggiungersi un altro elemento decisivo per fare in modo che quell’incontro si faccia. Quel don Claudio Burgio, fondatore della comunità Kayros e tra i primi ad accogliere Baby Gang, capire cosa volesse fare e sostenerlo nel suo nuovo percorso. Un indizio? Lo stesso Burgio era presente anche a Pesaro. Il tempo stringe: Baby Gang sarà nella Dorica giovedì per il (discusso) concerto al PalaPrometeo. Ma ora, forse, anche in una scuola.