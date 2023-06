Baby gang in centro, caccia ai responsabili

Baby gang in azione lungo corso Matteotti, intensificati i controlli per stroncare sul nascere il fenomeno. In azione ci sarebbero state nelle ultime settimane due bande di ragazzini, una formata da ‘bulli’ di origine rumena e l’altra di nordafricani. Avrebbero affrontato loro coetanei per estorcere, dietro minaccia, del denaro. I carabinieri della compagnia stanno svolgendo indagini e servizi mirati per arrivare ai responsabili e per fare in modo che lo struscio lungo il salotto buono possa proseguire nella normale tranquillità. I bulli minacciano e chiedono soldi o oggetti di valore per non picchiare. Alcune segnalazioni sono arrivate sabato sera quando dei ragazzini sarebbero stati aggrediti da una banda composta da giovani di origini rumeni: "Dacci i soldi o ti picchiamo" il tenore delle richieste che hanno lasciato attoniti alcuni ragazzi. Alcuni hanno raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti alle forze dell’ordine. Sarebbero stati rubati anche dei portafogli a minorenni, sempre dalle due bande che sarebbero formate per lo più anch’esse da minorenni ma non solo. Le indagini sono in corso per dare un nome e un volto ai responsabili.