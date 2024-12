Baby Gang in tour: musica e multiculturalità per una nuova Italia

Baby Gang apre con ‘Marocchino’ e canta subito l’incontro tra le etnie proprio del suo background. Prosegue con ‘Guerra’ e accende i riflettori sulle difficoltà di vivere, anzi sopravvivere in strada. E piazza il tris con ‘Que lo ke’, brano dalle sonorità raggae che fa scatenare i ragazzini: "Questo è il pubblico di Baby Gang. Siete belli, siete caldi", fa lo stesso Zaccaria dal palco. "Fidatevi, pure la m***da si trasforma in oro", prosegue l’artista in uno dei pochi interventi che farà, in una serata piena di musica, ma lanciando un messaggio che riflette un passato burrascoso.

Allora via, senza fronzoli. Rappa ‘Gangster’, brano manifesto, ma chiarisce: "Ci tocca combattere. Siete giovani, dobbiamo cambiare il Paese. Non fate cose che vi possono rovinare la vita. Perché la vita è una e domani dobbiamo esserci". La sua vita è svoltata grazie a quel talento. Dopo un’infanzia difficile, la povertà, le cadute e gli sbagli: "L’importante è imparare dai propri errori e rialzarsi". Il carcere, le comunità. Come la Kayros di don Claudio Burgio, dov’ha iniziato a produrre e macinare storie. E imprimere nei suoi testi, espliciti, le esperienze. Talvolta precoci, non sempre positive. Ma formative. ‘Mama Africa’ la sente sua. Lui, italiano di seconda generazione, nato a Lecco da genitori marocchini. "Ma sono italiano, sono nato qua". E ai 3mila fan in visibilio: "Rendete l’Italia un posto migliore".

È un Baby Gang divertito e carico quello che, giovedì, al PalaPrometeo di Ancona, prima data del tour ‘La fine del mondo’ che stasera lo porterà al Forum di Assago (Milano) e sabato prossimo a Torino, si mette a nudo per cantare. A sorpresa, nei featuring, sbucano Sacky (per ‘Dov’eri?’) e Medy (per ‘Miez a via’), fino a Simba La Rue (per ‘Bentley’): "Per me è un fratello vero", dice Baby Gang. Lo stesso Simba, con cui ha condiviso i recenti guai con la giustizia, e che tornerà a fare capolino per ‘Calcolatrici’, pezzo della (finta) chiusura. Su ‘Mentalité’ parterre e spalti si scatenano. Zaccaria invita a salire un bimbo. È il protagonista del video: "Quanti anni avevi quando l’abbiamo girato?". E lui: "Sette, ora ne ho nove". Allora Baby Gang: "Mi raccomando, fai il bravo. Vuoi dire qualcosa?". Affermativo: "Ti voglio bene mamma". Ovazione del pubblico.

La volata finale è mix di successi. Da ‘Treni’, dove dormiva quando uscito di casa adolescente, a ‘Tu me quieres’, con la performance della ballerina Francesca Tocca. Su ‘Casablanca’ tiene in mano un vessillo, che sfodera in coda: è quello della Palestina. "Mi avete fatto emozionare ‘raga’ – dice Baby –. Piangere è da uomini". Altro boato. Esce, poi torna con stile. L’altra bandiera, sui maxischermi, è Tricolore. Parte il remix di ‘In Italia 2024’ con Fabri Fibra e Emma. L’ultimo ‘ballo’ di una notte – arricchita da visual inediti e coreografie urban – che, a conti fatti, si rivelerà soltanto di festa. E lui: "Siamo una nuova Italia". Una nuova generazione, multiculturale. Che vuol far sentire la sua voce. Non solo sui social.