Ancona, 21 novembre 2021 - I bulli della linea R subiscono un colpo dopo i fermi della polizia. Una linea particolare quella della Conerobus che collega Ancona con Recanati, diventata la più difficile da gestire, indisciplinata prima e poi violenta, fino a mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri dei mezzi, a partire dagli autisti.

Non è un caso che i responsabili dell’ultimo episodio avvenuto nella serata di venerdì, ossia il puntamento dei laser al volto del conducente del mezzo, sia avvenuto proprio a bordo di un mezzo di quella linea: "Sono i soliti noti - spiega il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri, particolarmente amareggiato dopo l’ennesimo episodio che vede coinvolti i mezzi e il personale dell’azienda che dirige da alcuni anni -. L’ennesimo episodio pericoloso e di intolleranza che capita su un autobus della linea R, la linea da e per Recanati e che nel suo tragitto accompagna a casa tanti giovani, in buona parte minorenni, che risiedono nei comuni della cintura del capoluogo. Abbiamo consegnato le immagini registrate dal sistema di registrazione interno del bus alla polizia e le posso dire che il materiale a disposizione degli inquirenti sia molto chiaro e indiscutibile sotto il profilo probatorio".

Un gruppo davvero fuori controllo quello che quasi quotidianamente utilizza i mezzi di Conerobus per andare e venire dal capoluogo di regione: "Non le so dire quanti episodi siano ascrivibili a quel gruppo di ragazzini, teppisti direi, che conosciamo bene, ma sicuramente sono tanti. Per questo di recente avevamo deciso di prendere delle misure. Per la sicurezza del personale e dei passeggeri abbiamo deciso di far ‘accompagnare’ il percorso di alcuni bus della linea R da un nostro veicolo con dentro personale del servizio di controllo, i verificatori insomma che normalmente si occupano di biglietti e abbonamenti a bordo mezzo. Sia chiaro, non lo facevamo su tutti i mezzi, ma per quelli che sapevamo essere gli orari più caldi da attenzionare. Dopo quanto accaduto ieri sera (venerdì, ndr.) il servizio verrà se possibile potenziato".

Una decisione presa da Conerobus per essere di reale supporto anche all’azione delle forze di polizia: "Nell’ultimo episodio un nostro mezzo era nelle vicinanze dell’autobus dove l’autista ha avuto problemi con i due fermati - aggiunge il presidente di Conerobus -. Quando l’autista ha chiesto supporto il nostro personale è arrivato e ha contribuito non poco all’individuazione degli autori. Molto spesso in passato gli autisti coinvolti hanno subito dato l’allarme, ma all’arrivo dei controllori e soprattutto di polizia o carabinieri i responsabili dei vandalismi e altro si erano già allontanati. Così facendo si riesce a intervenire nel momento più critico dei fatti, limitare i danni e rischi e dare meno possibilità di movimento agli irresponsabili c’è un punto a cui tengo particolarmente, ossia la tutela dei passeggeri, dei nostri clienti, i quali hanno il diritto di avere la garanzia della massima sicurezza quando sono a bordo degli autobus dell’azienda".

Quella a bordo della linea R è stata una vera e propria escalation di atti punibili nel corso degli ultimi anni: "All’inizio si trattava degli imbrattamenti dei nostri autobus con scritte dedicate alle amate da parte di questi vandali - puntualizza Papaveri -. Poi il grado di intensità degli episodi è aumentato fino ai danneggiamenti e al fatto dell’altra sera. Questo trend va assolutamente interrotto. È importante rilevare che la collaborazione con le forze dell’ordine sia ottimo e sia in continuo miglioramento, perfetto deterrente per il futuro".