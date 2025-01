Baby gang scatenate, vandalismi in tutte le città

La Valmusone è sotto scacco dei baby vandali che sono tornati soprattutto durante le festività natalizie a danneggiare l’arredo urbano e non solo. A Castelfidardo hanno letteralmente divelto i cestini dell’immondizia situati nell’area verde di Sant’Agostino, una zona molto frequentata anche di sera oltretutto per la presenza della gelateria e della chiesa vicino al maximarket. Nessuno si sarebbe accorto di nulla ma il giorno dopo la polizia municipale ha acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza che puntano proprio nei pressi della zona.

A oggi quei ragazzi hanno le ore contate: sarebbero infatti stati tutti individuati. Si tratterebbe di un gruppetto di giovanissimi di 15 e 16 anni residenti nei paraggi. Non è la prima volta che si verificano episodi di vandalismo proprio in quel punto, oltre che in varie altre aree del centro storico. Così come a Osimo dove ultimamente alcuni baby vandali hanno bivaccato almeno due sere all’interno della casetta del Villaggio di Babbo Natale in piazza Boccolino, allestita, e ormai smantellata, dalla Confcommercio in collaborazione con i commercianti del centro per Natale. La denuncia è stata sporta alla Polizia e saranno presto visionati i filmati delle telecamere: in pratica quei giovani hanno lasciato bottiglie vuote all’interno, rotto sedie e decorazioni per i più piccoli, sporcato e rubato alcuni addobbi. Confcommercio ha deciso di renderlo noto soltanto al termine delle festività per non rovinar il clima natalizio di festa, già reso precario dal clima di incertezza politica lasciato dalle dimissioni del sindaco Francesco Pirani. Non solo l’ultimo dell’anno ma anche le sere seguenti a Osimo Stazione gruppi di ragazzini hanno lanciato petardi contro le auto in sosta danneggiandone almeno due e poi addosso ai gatti appostati a pochi passi dalle abitazioni. Altri hanno diretto puntatori laser rossi contro le finestre durante le ore notturne, creando disagio e preoccupazione per chi vive in zona. A Passatempo hanno lanciato uova contro le finestre di due case. In centro settimane fa le fioriere erano state posizionate da poco per garantire la sicurezza dei pedoni e delle auto in transito e per dare decoro alla piazza principale di Osimo ma i vandali sono arrivati subito a distruggerle. Diverse poi sono state le segnalazioni di rifiuti ingombranti lasciati per le strade osimane.

Silvia Santini